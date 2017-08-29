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17:44 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Водителям приготовили новые препятствия

Возмущение водителей вызвали новые трамвайные остановки, построенные на бетонных островках в центре Москвы — на Бульварном кольце. Отбойники перед такими островками не были никак обозначены, в темноте сливаются с серым асфальтом, что создавало угрозу безопасности движения. По данным «Синих ведерок», одна машина на такой отбойник уже налетела и разбилась, возник пожар. Столичные власти оперативно установили в опасных местах пластиковые ограждения и временные дорожные знаки, большинство из них, судя по всему, с нарушением технологий.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Снимки, которые появились на странице сообщества «Синие ведерки», сделаны 27 августа. На одном из них видно недавно построенное возвышение-островок для будущей трамвайной остановки напротив дома № 3 по Покровскому бульвару.

Во время загрузки произошла ошибка.

Непосредственно перед остановкой установлен бетонный отбойник (напоминающий по структуре клумбу, с землей в центре), никакими знаками не обозначенный.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

На данный момент, как убедился корреспондент «Ъ», непосредственно перед остановкой установлены пластиковые отбойники и дорожные знаки «Кирпич» и «Объезд препятствия» (см. фото выше). Бетонный отбой довольно сильно поврежден от удара. Указатели, судя по всему, временные: установлены на временных опорах, а к самим опорам прикручены проволокой и веревкой (это является нарушением ГОСТа).

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

С торца бетонный блок довольно неаккуратно окрашен оранжевой краской. Аналогичная ситуация наблюдается и на других остановках в районе Чистых прудов. В некоторых местах бетонных ограждений также видны следы от бамперов и колес автомобилей. В одном месте знак установлен по правилам, но его, судя по всему, развернуло ветром, поэтому в темноте его видно будет плохо.

Напомним, что до начала масштабного ремонта в рамках программы «Моя улица» трамвайные пути на Бульварном кольце не были отделены от остальной проезжей части. В результате водители во время пробок выезжали на пути, блокируя движения трамваев, поэтому решено было отделить проезжую часть бордюром.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Кроме того, раньше пассажиры ждали трамваи на тротуаре и потом переходили проезжую часть, теперь же сделаны отдельные остановки, прилегающие к трамвайным путям.

Отметим, что несколько таких остановок было и раньше, например на пересечении бульвара с улицей Покровка: до недавнего времени она также никак не была обозначена, поэтому ночью водитель, не знавший местных особенностей, мог не заметить ее и врезаться.

Ситуация вызвала возмущение среди автомобилистов. «А зимой мы начнем биться или перестанем ездить, как они и добиваются, — пишет пользователь Nana Khocholava.— В такие моменты я, честное пионерское, думаю о необходимости воскрешать Иосифа Виссарионовича». «А если ночью и первый раз приехал человек по центру проехать? — добавляет Валерий Денинг.— Если сам не угробишься, то машину точно можно быстро в хлам». Максим Сорокин предложил водителям «самим обклеить световозвращающей лентой, а до этого срочно вызвать сотрудника ГИБДД из дорожной службы».

На самом деле на таком препятствии автомобиль может просто взлететь, и если на остановке будут люди, то после пары кувырков авто просто раздавит всех людей с остановки.
Николай Эрней
Автомобилист

«Ъ» направил официальный запрос в департамент капитального ремонта Москвы и УГИБДД по Москве с просьбой прокомментировать данную ситуацию, однако оперативного ответа из ведомств не получил.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Отметим, что отделение бордюрным камнем и остановками трамвайных путей от остальной дороги не останавливает водителей, желающих проехаться по путям — в этом убедился корреспондент «Ъ».

Иван Буранов.

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