Опубликован рейтинг лучших школ Москвы за 2017 год

Как отмечается на портале мэра и правительства Москвы, при составлении рейтинга учитывались такие показатели, как сдача учениками основного государственного экзамена (ОГЭ), единого государственного экзамена (ЕГЭ), их участие в московской и всероссийской олимпиадах школьников, то, как в школах строилась работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья и как школы использовали городские социокультурные ресурсы. «Учитывали также итоги соревнований JuniorSkills Russia (соревнования по 14 компетенциям среди школьников в возрасте от 10 до 17 лет — прим. ТАСС), WorldSkills Russia (самые масштабные в России соревнования профмастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 22 лет — прим. ТАСС) и Всероссийской олимпиады профессионального мастерства и чемпионата “Абилимпикс”. Кроме того, школы и лицеи, попавшие в рейтинг, уделяют особое внимание спортивной подготовке (ученики занимают призовые места на соревнованиях), работе дошкольных отделений и профилактике правонарушений», — говорится в сообщении.