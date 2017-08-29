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20:41 (мск), источник: ТАСС

Опубликован рейтинг лучших школ Москвы за 2017 год

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Лучшим средним общеобразовательным заведением Москвы стал лицей НИУ ВШЭ, заняв первое место в рейтинге из 292 лучших столичных школ по итогам 2016−2017 учебного года. Рейтинг опубликован во вторник на сайте департамента образования столицы.

На второй строчке рейтинга оказался лицей № 1535, на третьей — школа № 179 Московского института открытого образования. В десятке лидеров также находятся школа № 1514, лицей № 1580, технологический колледж № 21, лицей «Вторая школа», школа № 57, школа № 1568 и школа № 1329.

Как отмечается на портале мэра и правительства Москвы, при составлении рейтинга учитывались такие показатели, как сдача учениками основного государственного экзамена (ОГЭ), единого государственного экзамена (ЕГЭ), их участие в московской и всероссийской олимпиадах школьников, то, как в школах строилась работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья и как школы использовали городские социокультурные ресурсы. «Учитывали также итоги соревнований JuniorSkills Russia (соревнования по 14 компетенциям среди школьников в возрасте от 10 до 17 лет — прим. ТАСС), WorldSkills Russia (самые масштабные в России соревнования профмастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 22 лет — прим. ТАСС) и Всероссийской олимпиады профессионального мастерства и чемпионата “Абилимпикс”. Кроме того, школы и лицеи, попавшие в рейтинг, уделяют особое внимание спортивной подготовке (ученики занимают призовые места на соревнованиях), работе дошкольных отделений и профилактике правонарушений», — говорится в сообщении.

Школы, которые попали в топ-20, получат гранты мэра Москвы I степени (15 млн рублей), с 21 по 70 место — гранты II степени (10 млн рублей) и с 71 по 292 место — гранты III степени (7 млн рублей).

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