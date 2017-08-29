В парке Советского района к 1 сентября откроют новую спортплощадку

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— Установка спортплощадки происходит в рамках реализации социальной программы. Району был подарен спортивный комплекс, состоящий из шести элементов: брусьев, турников, физкультурного комплекса и доски для пресса. Все спортивные формы будут установлены до 1 сентября, чтобы дети и взрослые смогли здесь заниматься спортом, — рассказала заместитель директора МБУ «ЖКХ Советского района» Марианна Сычева.

Установка современной спортплощадки стала возможной благодаря участию Волгограда в масштабном благотворительном социальном проекте «Поколение Спортмастер». Советский стал одним из восьми районов города, где появится современный комплекс для занятий спортом. Всего на территории города будет установлено 10 спортплощадок. В настоящий момент по одному объекту уже функционирует в Тракторозаводском, Ворошиловском, Кировском, Красноармейском и Дзержинском районах. Ежедневно на них тренируются дети, подростки и взрослые.

Новый объект инфраструктуры станет еще одним шагом в развитии общественной территории. Так, на территории парка «Центр народной дипломатии» ведутся все необходимые работы: недавно была проведена обрезка деревьев, высаживаются цветы, убирается мусор, подметаются дорожки, осуществляется покос травы. Также регулярно три раза в месяц производятся работы по содержанию фонтана. Комплексные работы по благоустройству ведутся на территории всего района.

— В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2017 год» обновляется пять дворовых территорий, а также этот парк и территория отделения ЗАГСА Советского района. Еще планируется разбить сквер на месте разрушенного дома по проспекту Университетский, 60. Благоустройство и поддержание территории в порядке является главной задачей муниципальной и районной власти. Люди должны жить в комфортно среде, где есть места отдыха как для детей, так и для взрослых, — отметил депутат Волгоградской городской думы Андрей Гимбатов.

Местные жители с нетерпением ждут обновления любимых мест отдыха.

— Строительство спортплощадки и благоустройство парка в целом положительно отразится на досуге населения и облике города. Молодые люди смогут заниматься спортом на свежем воздухе прямо возле дома. Теперь важно поддерживать все в должном состоянии, — поделилась жительница Советского района Рита Таза.