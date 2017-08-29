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20:09 (мск), источник: СуперОмск

Омский врач получила благодарность от президента Путина

Президент Владимир Путин объявил благодарность омскому медику — главному врачу Клинического диагностического центра Наталье Орловой.

Врача удостоили поощрения за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу, сообщается в указе за подписью главы государства.

Наталья Орлова проработала в сфере здравоохранения более 25 лет, из которых 17 занимала руководящие должности. Помимо руководства омским КДЦ она является главным внештатным специалистом по ультразвуковой диагностике регионального Минздрава и возглавляет общественную организацию «Омское общество специалистов функциональной и ультразвуковой диагностики».

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