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17:58 (мск), источник: Sputnik.md

Мошенника из Молдовы подвели российские правила дорожного движения

Попался на ПДД, а задержали за мошенничество — такова участь некоего гражданина Молдовы в Московской области.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. Гражданин Молдовы был задержан в Московской области, сообщают российские СМИ.

Сперва 38-летнего мужчину, который был за рулем автомобиля, остановили за нарушение правил дорожного движения. Но в ходе проверки документов было установлено, что он числится в федеральном розыске за совершение мошенничество, совершенного в Молдове.

Мужчина был доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Ему грозит до шести лет тюрьмы, но сперва — экстрадиция на родину и суд.

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