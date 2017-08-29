Мошенника из Молдовы подвели российские правила дорожного движения
Попался на ПДД, а задержали за мошенничество — такова участь некоего гражданина Молдовы в Московской области.
Попался на ПДД, а задержали за мошенничество — такова участь некоего гражданина Молдовы в Московской области.
КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. Гражданин Молдовы был задержан в Московской области, сообщают российские СМИ.
Сперва 38-летнего мужчину, который был за рулем автомобиля, остановили за нарушение правил дорожного движения. Но в ходе проверки документов было установлено, что он числится в федеральном розыске за совершение мошенничество, совершенного в Молдове.
Мужчина был доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Ему грозит до шести лет тюрьмы, но сперва — экстрадиция на родину и суд.