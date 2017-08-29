В Кишиневе гламурная блондинка за рулем дорогого авто шокировала водителей
Девушка продефилировала в свой люксовый автомобиль, после чего поразила всех окружающих своими действиями.
Девушка продефилировала в свой люксовый автомобиль, после чего поразила всех окружающих своими действиями.
В соцсетях активно распространяется видео, где запечатлена девушка, которая садится в свой автомобиль, расположенный на проезжей части, и просто сидит в нем на протяжении нескольких минут, пишет sputnik.md.
Курьезный случай произошел на Московском проспекте. Происходящее внутри салона осталось тайной.