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17:57 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе гламурная блондинка за рулем дорогого авто шокировала водителей

Девушка продефилировала в свой люксовый автомобиль, после чего поразила всех окружающих своими действиями.

В соцсетях активно распространяется видео, где запечатлена девушка, которая садится в свой автомобиль, расположенный на проезжей части, и просто сидит в нем на протяжении нескольких минут, пишет sputnik.md.

Курьезный случай произошел на Московском проспекте. Происходящее внутри салона осталось тайной.

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