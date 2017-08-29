Молодой турист улетел за границу по паспорту любовницы

Майкл Рэндалл (Michael Randall) в спешке собирался на рейс из Лондона в Берлин, где собирался посетить соревнование по мотогонкам. В результате 23-летний мужчина случайно взял удостоверение личности 34-летней Шарлотты Булл (Charlotte Bull), с которой проживает вместе.

С данным документом он без проблем зарегистрировался на рейс лоукостера EasyJet и прошел все проверки в аэропорту Гатвик. Только после приземления британец обнаружил, что захватил с собой не тот паспорт. Он сообщил об этой проблеме сотрудникам немецкой иммиграционной службы. Те подвергли туриста полуторачасовой проверке, а затем отпустили.

Рэндалл связался со своим коллегой, который также собирался вылететь в Берлин, чтобы посмотреть на мотогонки. Знакомый привез путешественнику его паспорт, с которым тот смог благополучно вернуться домой.

Булл назвала данный случай возмутительным, а также заявила, что персонал EasyJet допустил грубую ошибку. Представитель лоукостера сказал, что авиакомпания расследует ЧП. Когда именно произошел инцидент, неизвестно.