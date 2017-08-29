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18:06 (мск), источник: Publika.md

Молодой турист улетел за границу по паспорту любовницы

Житель Великобритании случайно улетел в Германию по паспорту своей любовницы. Об этом пишет газета Mirror.

Майкл Рэндалл (Michael Randall) в спешке собирался на рейс из Лондона в Берлин, где собирался посетить соревнование по мотогонкам. В результате 23-летний мужчина случайно взял удостоверение личности 34-летней Шарлотты Булл (Charlotte Bull), с которой проживает вместе.

С данным документом он без проблем зарегистрировался на рейс лоукостера EasyJet и прошел все проверки в аэропорту Гатвик. Только после приземления британец обнаружил, что захватил с собой не тот паспорт. Он сообщил об этой проблеме сотрудникам немецкой иммиграционной службы. Те подвергли туриста полуторачасовой проверке, а затем отпустили.

Рэндалл связался со своим коллегой, который также собирался вылететь в Берлин, чтобы посмотреть на мотогонки. Знакомый привез путешественнику его паспорт, с которым тот смог благополучно вернуться домой.

Булл назвала данный случай возмутительным, а также заявила, что персонал EasyJet допустил грубую ошибку. Представитель лоукостера сказал, что авиакомпания расследует ЧП. Когда именно произошел инцидент, неизвестно.

В апреле текущего года москвич Роман Зарипов прошел все пункты контроля в петербургском аэропорту Пулково и улетел в столицу по паспорту друга, передаёт Лента.Ru.

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