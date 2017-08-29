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18:58 (мск), источник: РИА Новости

Пучков наградил водолазов, спасавших людей после ДТП с автобусом на Кубани

ПРАСКОВЕЕВКА (Краснодарский край), 29 авг — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков наградил водолазов Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО), участвовавших в спасательной операции после падения автобуса с рабочими в море на Кубани.

ПРАСКОВЕЕВКА (Краснодарский край), 29 авг — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков наградил водолазов Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО), участвовавших в спасательной операции после падения автобуса с рабочими в море на Кубани.

«Благодарю всех, кто в сложнейших условиях проявил профессионализм, мужество и самоотверженность», — сказал министр во время награждения во вторник.

В ходе рабочей поездки в Краснодарский край Пучков и сотрудники центрального аппарата МЧС России проверили готовность пожарных гарнизонов Анапы, Геленджика и Новороссийска, в частности, новой пожарной части в селе Прасковеевка. Проверка показала, что система полностью функционирует и готова к реагированию.

Министр поручил руководству регионального главка проконтролировать обеспечение социальной защищенности личного состава, а также усилить обеспечение безопасности на черноморском побережье Краснодарского края. «Наша с вами работа — обеспечение безопасности на каждом метре морского побережья, особенно в высокий курортный сезон», — сказал Пучков, отметив, что, в частности, это касается установки буйков и защитных ограждений для купающихся на тех участках, где это необходимо.

Глава МЧС также проверил работу единой диспетчерской службы и остался доволен временем вызова и ответом оператора, подчеркнув однако, что операторы должны отвечать на русском и английском языках.

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