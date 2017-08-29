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17:55 (мск), источник: АиФ Калининград

В военкомате Калининграда объяснили массовую рассылку повесток на сборы

В военкомате объяснили массовую рассылку повесток на сборы жителям региона, находящимся в запасе.

Источник: Аргументы и факты

Причиной тому — масштабные учения Белоруссии и России (Калининградской области в частности) «Запад-2017», которые пройдут в середине сентября. Подобные тренировки организуют раз в четыре года. На этот раз в них примет участие около ста тысяч военнослужащих.

Отметим, что работодатель обязан сохранить за работником на время прохождения сборов место работы и среднюю зарплату. Понесенные организацией расходы компенсирует Министерство Обороны. Кроме того, резервисты получат денежное содержание в зависимости от занимаемых должностей.

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