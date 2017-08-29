В мэрии Краснодара гарантировали безопасность граждан от вооруженных стрелков

Источник: Югополис

Директор городского департамента по связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих прокомментировал ситуацию с обеспечением безопасности в Краснодаре.

— В Краснодаре в круглосуточном режиме идут активные оперативно-розыскные мероприятия. Не все из них могут быть заметны горожанам, но могу заверить — полиция, следственный комитет в максимально усиленном режиме расследуют это преступление, а также обеспечивают безопасность жителей и гостей столицы Кубани. О складывающейся оперативной ситуации в постоянном режиме информируют администрацию города, главу краевого центра, — сообщил Косенко.

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Кроме того, как сообщили «Югополису» в пресс-службе администрации города, нет также рекомендаций от правоохранительных органов и силовых структур по введению каких-либо ограничений в части пребывания в общественных местах или проведения массовых мероприятий,

Виталий Косенко добавил, что к этой работе также подключены диспетчеры городской «Единой дежурно-диспетчерской службы», которые в круглосуточном режиме отслеживают ситуацию с помощью 726 камер видеонаблюдения системы «Безопасный город», установленных в различных микрорайонах города, парках и скверах, в подземных пешеходных переходах, вдоль транспортных магистралей, в местах проведения массовых мероприятий.