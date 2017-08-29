В мэрии Краснодара гарантировали безопасность граждан от вооруженных стрелков
Ситуация находится под контролем правоохранительных органов, сообщают в администрации города.
Ситуация находится под контролем правоохранительных органов, сообщают в администрации города.
Директор городского департамента по связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих прокомментировал ситуацию с обеспечением безопасности в Краснодаре.
— В Краснодаре в круглосуточном режиме идут активные
Кроме того, как сообщили «Югополису» в
Виталий Косенко добавил, что к этой работе также подключены диспетчеры городской «Единой
Как сообщал «Югополис» ранее, более суток городские и краевые власти замалчивали инцидент со стрельбой в Краснодаре.