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08:27 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежском заповеднике нашли редкую гусеницу бражника Прозерпины

Вид занесен в Красную книгу региона.

Источник: пресс-служба Воронежского заповедника

Сотрудник Воронежского биосферного заповедника Виктор Емец нашел на лугу в заказнике гусеницу бражника Прозерпины. Это редкий вид, занесенный в Красную книгу Воронежской области, в Усманском бору гусеницу нашли впервые, сообщила пресс-служба заповедника во вторник, 29 августа. Редкая гусеница сидела на стебле ослинника двулетнего.

Бабочку назвали в честь богини подземного царства в древнеримской мифологии. Вид редко встречается в центре европейской части России. В странах Западной Европы за отлов бабочек Прозерпины предусмотрены штрафы. Бражник Прозерпины включен в Красные книги Ивановской, Московской, Владимирской, Калужской, Тульской, Брянской, Тамбовской, Липецкой областей.

У гусеницы бражника Прозерпины на конце брюшка блестящая бляшка, напоминающая глаз. Этот вид можно обнаружить в июне-августе. Гусеница живет на растениях из семейства кипрейные (ослиннике, кипрее, иван-чае), питается ночью, а днем обычно прячется в подстилке. Если гусеницу потревожить, она падает на землю и извивается, имитируя движение змеи. Бабочек прозерпины обнаружить намного труднее, чем гусениц — они почти не летят ночью на свет, активны в сумерках — вечером и рано утром. В мае — июне бабочки питаются нектаром на цветущих кустах жимолости, бирючины и сирени.

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