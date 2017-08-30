В Воронежском заповеднике нашли редкую гусеницу бражника Прозерпины

У гусеницы бражника Прозерпины на конце брюшка блестящая бляшка, напоминающая глаз. Этот вид можно обнаружить в июне-августе. Гусеница живет на растениях из семейства кипрейные (ослиннике, кипрее, иван-чае), питается ночью, а днем обычно прячется в подстилке. Если гусеницу потревожить, она падает на землю и извивается, имитируя движение змеи. Бабочек прозерпины обнаружить намного труднее, чем гусениц — они почти не летят ночью на свет, активны в сумерках — вечером и рано утром. В мае — июне бабочки питаются нектаром на цветущих кустах жимолости, бирючины и сирени.