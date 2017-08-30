В Воронежском заповеднике нашли редкую гусеницу бражника Прозерпины
Вид занесен в Красную книгу региона.
Вид занесен в Красную книгу региона.
Сотрудник Воронежского биосферного заповедника Виктор Емец нашел на лугу в заказнике гусеницу бражника Прозерпины. Это редкий вид, занесенный в Красную книгу Воронежской области, в Усманском бору гусеницу нашли впервые, сообщила
Бабочку назвали в честь богини подземного царства в древнеримской мифологии. Вид редко встречается в центре европейской части России. В странах Западной Европы за отлов бабочек Прозерпины предусмотрены штрафы. Бражник Прозерпины включен в Красные книги Ивановской, Московской, Владимирской, Калужской, Тульской, Брянской, Тамбовской, Липецкой областей.
У гусеницы бражника Прозерпины на конце брюшка блестящая бляшка, напоминающая глаз. Этот вид можно обнаружить в