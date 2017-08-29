Прогноз погоды на 30 августа

Источник: Publika.md

Завтра в Молдове ожидается переменная облачность без осадков. Ветер умеренный.

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В Бричанах и Сороках плюс 20, в Бельцах — на градус больше. В Оргееве 22 выше ноля, в Кишинёве и Тирасполе — 23. В Леове 24 градуса. В Комрате и Кагуле — 25.

В ближайшие дни потеплеет. В столице днём ожидается до 32 градусов, ночью плюс 12.

На морском побережье неустойчивая погода. В Одессе 24 выше ноля, в Констанце 23. В Будве и Барселоне термометры покажут 30 градусов.