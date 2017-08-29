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18:38 (мск), источник: Моя Планета

Астробиологи представили описание внешнего вида инопланетян

еловечество все больше интересуется существованием жизни за пределами нашей планеты, Солнечной системы и галактики в целом. Иногда гипотетические формы разумных обитателей иных миров приобретают интересные очертания.

Несколько лет назад астрофизики предположили, что жизнь искать эффективнее всего в «океанических мирах». В какой-то степени это разрушило связь шапочки из фольги с поиском инопланетян и придало шансам на обнаружение жизни во Вселенной осязаемые черты.

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Если бы землянам удалось найти инопланетные формы жизни, это бы стало самым большим открытием в истории человечества. Большинство теорий сводятся к одной мысли: для людей встреча с обитателями других миров может закончиться плохо. Однако есть и более позитивные мысли по этому поводу. Например, мы до сих пор не можем представить себе, как же выглядят инопланетяне? И это отличное поле для фантазии.

Астробиологи по просьбе Gizmodo составили несколько образов. По мнению ученых есть ряд самых нереалистичных образов инопланетянина в поп-культуре. Например, отождествление пришельца с промышленным пылесосом. «Или представление о том, что это мутант. Ну, черт возьми, все мы мутанты с точки зрения эволюции», — отметил астробиолог Сет Шостак из института SETI.

Есть ли на нашей планете существа, наиболее похожие на инопланетян? Как считает Шостак, из земных форм жизни наиболее близки к пришельцам насекомые.

Они действительно другие — утилитарные и изобретательные. Они даже уродливые на наш взгляд. Но если бы вы вдруг стали Грегором Замзой (герой повести Франца Кафки “Превращение”), вы могли бы найти своих сородичей привлекательными.
Сет Шостак
Астробиолог

Президент программы METI (Messaging to Extra-Terrestrial Intelligence) International Дуглас Вакох добавил, что акулы и дельфины имеют похожие формы тела, но являются дальними родственниками. Возможно, инопланетяне могут иметь схожую с людьми физиологию, однако «дублирования Homo sapiens» за пределами нашей планеты ожидать не стоит.

Не исключено, что многоклеточные обитатели подповерхностных океанов спутников газовых гигантов (прежде всего Европы и Энцелада) могут напоминать гигантских земных тихоходок.
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Астробиолог из НАСА Рокко Маницелли вообще отрицает возможность существования на Энцелади многоклеточной жизни.

Астроном Кейтлин Аренс из Университета Арканзаса (США) считает, что инопланетная жизнь может быть основана не на углероде, как земная. В частности, главным химическим элементом для нее может быть сера. По словам Аренс, «жизнь» может выглядеть как угодно: от микроскопических червей до непохожих на человека форм океанических обитателей. Не обязательно разумных.

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