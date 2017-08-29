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18:34 (мск), источник: РИА Новости

Судоходство в Керченском проливе возобновлено с 18 часов 29 августа

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Капитан морского порта Керчь своим распоряжением досрочно отменяет запрет на движение судов в Керченском проливе с 18.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Капитан морского порта Керчь своим распоряжением досрочно отменяет запрет на движение судов в Керченском проливе с 18.00 29 августа, передал инфоцентр «Крымский мост».

Ограничение на судоходство в Керчь-Еникальском канале в районе строительства моста через Керченский пролив вводилось с 27 августа до 00:00 30 августа. Ограничения были связаны с транспортировкой и установкой первой железнодорожной арки на опоры моста.

«Отменить действие распоряжения капитана морского порта Керчи от 25 августа 2017 г. № АБ-90-р “О запрещении плавания в запретном районе в районе строительства мостового перехода через Керченский пролив” с 18.00 местного времени 29 августа 2017 г.», — говорится в распоряжении капитана.

Операция по установке железнодорожного арочного пролета моста через Керченский пролив началась утром в воскресенье. Арочный пролет длиной 227 метров и высотой 45 метров был транспортирован с помощью плавопор к фарватерным опорам высотой 35 метров. Поздно вечером в понедельник начался подъем арки с помощью мощных домкратов. Утром во вторник арка была поднята до проектной высоты, началось ее закрепление на опорах.

Плавучие опоры, с помощью которых отбуксировали арку, вернулись к керченскому берегу для проверки и переоборудования. После процедур будет перевезено и смонтировано второе арочное пролетное строение — автодорожная арка весом в 5 тысяч тонн. В итоге над фарватером поднимутся два арочных пролета, под которыми беспрепятственно будут проходить суда, отметили в инфоцентре «Крымский мост».

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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