Замгенпрокурора Пономарев предупредил об угрозе ЧС в Среднеуральске
Очистные сооружения не справляются с нагрузкой и требуют реконструкции.
Очистные сооружения не справляются с нагрузкой и требуют реконструкции.
Заместитель генпрокурора Юрий Пономарев заявил о необходимости оперативного ремонта очистных сооружений в Среднеуральске. Как передаёт 29 августа корреспондент «АиФ-Урал», представитель надзорного ведомства предупредил об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в городе.
По словам замгенпрокурора, в Среднеуральске сложилась острая ситуация
В своём обращении главе Среднего Урала Евгению Куйвашеву Юрий Пономарев предложил взять под жесткий контроль работы по реконструкции очистных, в том числе — соблюдение сроков и качества, и назначить конкретных чиновников, которые будут отвечать за этот вопрос.