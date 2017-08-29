Замгенпрокурора Пономарев предупредил об угрозе ЧС в Среднеуральске

Заместитель генпрокурора Юрий Пономарев заявил о необходимости оперативного ремонта очистных сооружений в Среднеуральске. Как передаёт 29 августа корреспондент «АиФ-Урал», представитель надзорного ведомства предупредил об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в городе.

По словам замгенпрокурора, в Среднеуральске сложилась острая ситуация из-за некачественного водоотведения. Авария на канализации угрожает эпидемиологическому благополучию всего муниципалитета.

В своём обращении главе Среднего Урала Евгению Куйвашеву Юрий Пономарев предложил взять под жесткий контроль работы по реконструкции очистных, в том числе — соблюдение сроков и качества, и назначить конкретных чиновников, которые будут отвечать за этот вопрос.