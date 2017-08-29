У краснодарской филармонии скоро появится своя репетиционная база

Концерты классической музыки на улице Красной, цирк на льду и выступление Олега Газманова с Кубанским казачьим хором — все это ждет жителей и гостей региона в новом театральном сезоне. А еще масштабная стройка — совсем скоро у Краснодарской филармонии появится своя репетиционная база.