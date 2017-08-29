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19:01 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

У краснодарской филармонии скоро появится своя репетиционная база

Об этом, а также о новом театральном сезоне и праздновании 80-летнего юбилея края сегодня рассказали в краевом минкультуры.

Концерты классической музыки на улице Красной, цирк на льду и выступление Олега Газманова с Кубанским казачьим хором — все это ждет жителей и гостей региона в новом театральном сезоне. А еще масштабная стройка — совсем скоро у Краснодарской филармонии появится своя репетиционная база.

Одной из центральных тем обсуждения стал 80-летний юбилей образования края. Хор тысячи детей и выступления именитых артистов — это далеко не все сюрпризы, которые ожидают гостей праздника 16 сентября.

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