У краснодарской филармонии скоро появится своя репетиционная база
Об этом, а также о новом театральном сезоне и праздновании 80-летнего юбилея края сегодня рассказали в краевом минкультуры.
Об этом, а также о новом театральном сезоне и праздновании 80-летнего юбилея края сегодня рассказали в краевом минкультуры.
Концерты классической музыки на улице Красной, цирк на льду и выступление Олега Газманова с Кубанским казачьим хором — все это ждет жителей и гостей региона в новом театральном сезоне. А еще масштабная стройка — совсем скоро у Краснодарской филармонии появится своя репетиционная база.
Одной из центральных тем обсуждения стал 80-летний юбилей образования края. Хор тысячи детей и выступления именитых артистов — это далеко не все сюрпризы, которые ожидают гостей праздника 16 сентября.