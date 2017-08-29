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18:55 (мск), источник: Югополис

В интернете появилось видео погони за стрелками в Краснодаре

В ролике видно, как сотрудники ДПС преследуют вооруженных людей на Toyota Camry и попадают под обстрел.

На Youtube появилась запись с регистратора автомобиля сотрудников ДПС, устроивших погоню за Toyota Camry 29 августа по краснодарским улицам.

На видео видно Toyota на большой скорости пыталась скрыться от полицейских на улице Дзержинского. Затем водитель иномарки открыл по полицейской машине огонь (стрельба начинается на 1:50 ролика).

Во время загрузки произошла ошибка.

Погоня продолжилась до перекрестка улиц Тургенева и Атарбекова, где преступник врезался в машины на светофоре и убежал, оставив автомобиль.

Напомним, днем в понедельник, 28 августа, в Краснодаре произошла погоня с перестрелкой. По данным следствия, сотрудниками полиции на стационарном пункте полиции в Краснодаре был остановлен автомобиль «Тойота Камри», в салоне которого находился водитель и два пассажира. В ходе проверки документов 21-летний водитель нанес удар по лицу одному из полицейских, после чего открыл стрельбу (предположительно, из травматического пистолета) по находившимся рядом сотрудникам, ранив случайного свидетеля. В результате пострадавший получил ранения в области шеи и головы. В это время один из пассажиров покинул машину и скрылся, второй также предпринял попытку к бегству, но был задержан. После этого стрелявший скрылся на автомобиле. В ходе преследования сотрудниками полиции мужчина производил выстрелы из оружия. На пересечении улиц Тургенева и Атарбекова он совершил ДТП, врезавшись в стоящие на светофоре автомобили и покинул машину.

Пострадавший с огнестрельными ранениями доставлен в больницу.

Один из участников вооруженного нападения является бывшим лидером ультраправой националистической группировки «Пит Буль».

В салоне и багажнике автомобиля полицейские обнаружили большое количество оружия и боеприпасов: патроны для охотничьего ружья, пистолет, магазины, походное снаряжение и комплекты сменной одежды.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8-(861)-268−40−45; 102.

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