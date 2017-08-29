В интернете появилось видео погони за стрелками в Краснодаре

Напомним, днем в понедельник, 28 августа, в Краснодаре произошла погоня с перестрелкой. По данным следствия, сотрудниками полиции на стационарном пункте полиции в Краснодаре был остановлен автомобиль «Тойота Камри», в салоне которого находился водитель и два пассажира. В ходе проверки документов 21-летний водитель нанес удар по лицу одному из полицейских, после чего открыл стрельбу (предположительно, из травматического пистолета) по находившимся рядом сотрудникам, ранив случайного свидетеля. В результате пострадавший получил ранения в области шеи и головы. В это время один из пассажиров покинул машину и скрылся, второй также предпринял попытку к бегству, но был задержан. После этого стрелявший скрылся на автомобиле. В ходе преследования сотрудниками полиции мужчина производил выстрелы из оружия. На пересечении улиц Тургенева и Атарбекова он совершил ДТП, врезавшись в стоящие на светофоре автомобили и покинул машину.