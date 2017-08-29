Пробы ягод с превышением по радиации выявлены везде, кроме Витебщины

Источник: СБ - Беларусь сегодня

За лето специалисты государственного учреждения по защите и мониторингу леса Беллесозащита собрали 421 пробу ягод для анализа на содержание цезия-137. Из них 330 проб — черники.

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Дикоросы собирали не повсеместно, а только в лесных кварталах и полигонах с уровнем загрязнения от 1−5 Ки/км2, проинформировала Заместитель директора государственного учреждения по защите и мониторингу леса Беллесозащита Елена Сермакшева. Всего в нашей стране насчитывается около 50 таких территорий. Примерно четверть проб оказалась с превышением.

В результате измерений специалисты установили, что из 176 проб, взятых по Гомельской области, 60 оказались с превышающим норму показателем цезия-137. В Брестской из 121 пробы загрязненными оказались 24, в Могилевской из 64 — 13, в Минском из 56 лишь четыре. Наименьшее количество проб было взято в Гродненской области: так, из 4 проб одна оказалась с увеличенным содержанием цезия.

Кроме того, эксперты установили, что почти в трети от отобранных проб черники содержание цезия-137 превышало допустимый уровень 185 Бк/кг. Елена Сермакшева большому количеству загрязненной черники не удивлена: