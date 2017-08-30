Песок украли из детской площадки на улице Новикова-Прибоя
Жители дома № 35 по улице
Жители дома № 35 по улице
Однако главная проблема, по их мнению, — это песочница. Песок в ней давно отсутствует, зато лежит огромный камень. По всей видимости, это все, что осталось от бывшего «грибка». Играть детям в песочнице просто небезопасно. Журналисты программы «Вести-Приволжье» получили комментарий домоуправляющей компании Ленинского района. Они заверили, что песок приведут в порядок до середины сентября.
Как выяснилось, песок завозили на эту площадку в мае этого года, однако спустя некоторое время он исчез при странных обстоятельствах. А вот бетонную конструкцию демонтировать невозможно, пояснили коммунальщики, ее просто засыплют песком. Судьбу импровизированной парковки должны решить сами жильцы: по их инициативе детскую площадку можно огородить забором.