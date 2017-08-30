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09:15 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Песок украли из детской площадки на улице Новикова-Прибоя

Жители дома № 35 по улице Новикова-Прибоя в областном центре обеспокоены состоянием детской площадки во дворе: краска на некоторых качелях облупилась, уборка территории производится нерегулярно, да еще автомобилисты создали импровизированную парковку на месте главной игровой зоны.

Источник: Вести - Нижний Новгород

Однако главная проблема, по их мнению, — это песочница. Песок в ней давно отсутствует, зато лежит огромный камень. По всей видимости, это все, что осталось от бывшего «грибка». Играть детям в песочнице просто небезопасно. Журналисты программы «Вести-Приволжье» получили комментарий домоуправляющей компании Ленинского района. Они заверили, что песок приведут в порядок до середины сентября.

Как выяснилось, песок завозили на эту площадку в мае этого года, однако спустя некоторое время он исчез при странных обстоятельствах. А вот бетонную конструкцию демонтировать невозможно, пояснили коммунальщики, ее просто засыплют песком. Судьбу импровизированной парковки должны решить сами жильцы: по их инициативе детскую площадку можно огородить забором.

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