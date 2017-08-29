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19:11 (мск), источник: Sputnik.md

Рейс Кишинев-Милан дважды вернулся в аэропорт столицы Молдовы

Авиарейс компании Air Moldova дважды возвращался в аэропорт Кишинева: пассажиры, которые так и не улетели в Милан, отправятся туда уже на другом борту.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. Рейс Кишинев-Милан авиакомпании Air Moldova дважды возвращали в аэропорт столицы Молдовы. Информацию корреспонденту Sputnik подтвердил пресс-секретарь авиаперевозчика Думитру Никулэицэ.

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По информации портала www.flightradar24.com, первый раз рейс 9U893 Кишинев-Милан вылетел из аэропорта столицы Молдовы в 13.04. Через 40 минут борт вернулся обратно.

Возвращение самолета Кишинев-Милан в столицу Молдовы.

Затем этот же рейс вылетел в Милан в 17.02 и через пол часа вернулся в аэропорт Кишинева.

Повторное возвращение самолета Кишинев-Милан в столицу Молдовы.

«Рейс Кишинев-Милан дважды возвращали в аэропорт столицы Молдовы. Причина — техническая проблема. Когда ее обнаружили в первый раз — самолет вернули», — сказал Никулэицэ.

По его словам, в ходе проверки «на земле» все было нормально, «но, когда самолет вылетел, обнаружили ту же проблему».

«Сейчас будет проведен более детальный анализ. Пассажиры этого рейса вылетят в Милан сегодня на другом самолете», — отметил представитель компании.

В июне-июле у компании Air Moldova то и дело возникали технические проблемы, которые приводили к задержке рейсов. Президент Молдовы Игорь Додон уже обращал внимание на сложившуюся ситуацию.

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 Рейс Кишинев-Милан дважды вернулся в аэропорт столицы Молдовы
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