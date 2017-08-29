Рейс Кишинев-Милан дважды вернулся в аэропорт столицы Молдовы
Авиарейс компании Air Moldova дважды возвращался в аэропорт Кишинева: пассажиры, которые так и не улетели в Милан, отправятся туда уже на другом борту.
Авиарейс компании Air Moldova дважды возвращался в аэропорт Кишинева: пассажиры, которые так и не улетели в Милан, отправятся туда уже на другом борту.
КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. Рейс
По информации портала www.flightradar24.com, первый раз рейс 9U893
Возвращение самолета
Затем этот же рейс вылетел в Милан в 17.02 и через пол часа вернулся в аэропорт Кишинева.
Повторное возвращение самолета
«Рейс
По его словам, в ходе проверки «на земле» все было нормально, «но, когда самолет вылетел, обнаружили ту же проблему».
«Сейчас будет проведен более детальный анализ. Пассажиры этого рейса вылетят в Милан сегодня на другом самолете», — отметил представитель компании.
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