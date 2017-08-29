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22:35 (мск), источник: Sputnik.md

Девушка из Молдовы рассказала, как она спасается от наводнения в США

Еуджения Лупашко из Молдовы живет во Флориде, а в Хьюстон приехала на праздник — там ее застало наводнение, вызванное ураганом «Харви».

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. Группа людей в городке Розенберг, среди которых Еуджения Лупашко из Молдовы, стала заложниками наводнения, вызванного ураганом «Харви».

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Люди, в числе которых много маленьких детей, находятся в 20 милях от американского Хьюстона. Этой ночью стихия их застала в местной церкви, куда Евгения, как и многие другие, пришла в воскресенье, чтобы спастись от наступавшей воды.

Во вторник в 06.00 по местному времени людей разбудили и попросили уйти из-за того, что в здании нет еды и питьевой воды.

«Нам дали несколько адресов, куда мы можем пойти. Ближе всего была школа. Здесь мы уже часа четыре, ждем спасателей. Надеемся, что вода до нас не дойдет, а в школе окажется достаточно еды», — рассказала в эксклюзивном интервью Sputnik Молдова Лупашко.

По ее словам, тех, кто оказался заблокирован из-за наводнения, — много. Все они уже двое суток не могут поесть и помыться.

«Вокруг нет других людей. Нам посчастливилось найти неподалеку заправку, где мы купили последнее печенье и воду», — отметила наша соотечественница.

Сейчас дождь продолжается, дует сильный ветер. Затопило не всю территорию вокруг, но из-за того, что нас просят менять места, понятно, что вода, все-таки, поднимается.

Евгения сообщила, что живет во Флориде, а в Хьюстон приехала в минувшую пятницу на день рождения знакомых.

Ураган «Харви» в минувшую пятницу обрушился на побережье Мексиканского залива, его сила составляла четыре балла по пятибалльной шкале. В субботу он ослаб до уровня тропического шторма, обернувшегося сильнейшим наводнением.

«Харви» стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм «Катрина», который привел к потопу в городе Новый Орлеан в Луизиане.

По предварительным данным, в результате стихийного бедствия погибли семь человек, несколько тысяч эвакуированы из районов затопления.

Власти Техаса уже предупредили жителей регионов городов Ла Порт и Шоракрс на юго-востоке штата, расположенных примерно в 40 км от крупнейшего города штата Хьюстона, о возможной утечке неназванных химических веществ.

Населению не рекомендуется выходить из домов, а также следует выключить кондиционеры и вентиляцию.

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