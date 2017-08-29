Скрипач Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизни

Источник: РИА "Новости"

«Да, это правда», — сказала она, отвечая на вопрос ТАСС о смерти музыканта.

«Причиной смерти музыканта стало онкологическое заболевание», — сказал ТАСС источник в окружении Дмитрия Когана.

Дмитрий Коган родился 27 октября 1978 года в Москве в известной музыкальной семье.

Его дед — скрипач Леонид Коган, бабушка — скрипачка и педагог Елизавета Гилельс, отец — дирижер Павел Коган, мать — пианистка Любовь Казинская.

В десять лет Дмитрий впервые выступил с симфоническим оркестром, в пятнадцать — с оркестром в Большом зале Московской консерватории.

В 1997 году состоялся дебют музыканта в Великобритании и США. Дмитрий Коган постоянно выступал в самых престижных концертных залах Европы, Азии, Америки, Австралии, на Ближнем Востоке, в странах СНГ и Балтии.