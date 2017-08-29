Работа трех трамвайных маршрутов в Минске возобновится с 1 сентября
Так, возобновляется работа маршрута № 1 «ДС Зеленый Луг — пл. Мясникова», маршрута № 4 «ДС Озеро — пл. Мясникова» и маршрута № 7 «ДС Серебрянка — пл. Мясникова».
Так, возобновляется работа маршрута № 1 «ДС Зеленый Луг — пл. Мясникова», маршрута № 4 «ДС Озеро — пл. Мясникова» и маршрута № 7 «ДС Серебрянка — пл. Мясникова».
29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в связи с восстановлением трамвайного движения в районе железнодорожного вокзала с 1 сентября возобновляется работа трех трамвайных маршрутов, сообщили БЕЛТА в ГУ «Столичный транспорт и связь».
Так, возобновляется работа маршрута № 1 «ДС Зеленый Луг — пл. Мясникова», маршрута № 4 «ДС Озеро — пл. Мясникова» и маршрута № 7 «ДС Серебрянка — пл. Мясникова».
Вместе с тем отменяется работа временного автобусного маршрута № 901 «ДС Дружная — Комаровский рынок».
Трамвайный маршрут № 11 переводится на работу в часы пик по будням.