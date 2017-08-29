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21:58 (мск), источник: БЕЛТА

Работа трех трамвайных маршрутов в Минске возобновится с 1 сентября

Так, возобновляется работа маршрута № 1 «ДС Зеленый Луг — пл. Мясникова», маршрута № 4 «ДС Озеро — пл. Мясникова» и маршрута № 7 «ДС Серебрянка — пл. Мясникова».

Источник: БЕЛТА

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в связи с восстановлением трамвайного движения в районе железнодорожного вокзала с 1 сентября возобновляется работа трех трамвайных маршрутов, сообщили БЕЛТА в ГУ «Столичный транспорт и связь».

Так, возобновляется работа маршрута № 1 «ДС Зеленый Луг — пл. Мясникова», маршрута № 4 «ДС Озеро — пл. Мясникова» и маршрута № 7 «ДС Серебрянка — пл. Мясникова».

Вместе с тем отменяется работа временного автобусного маршрута № 901 «ДС Дружная — Комаровский рынок».

Трамвайный маршрут № 11 переводится на работу в часы пик по будням.

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