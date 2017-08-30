В Сети появилось видео посадки самолета в Адлере при смерче

Как сообщает портал «Кубань 24», МЧС заранее предупредило сочинцев и туристов, что 28 и 29 августа над городом могут пройти смерчи. Всего очевидцы насчитали девять смерчей над морем.

В группе «Типичный Сочи» была опубликована видеозапись, на которой видно, как на фоне смерчей в сторону адлерского аэропорта летит пассажирский лайнер. Самолет проходит на фоне сразу трех устойчивых вихревых столбов.

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Как пишет «Сочи. Экспресс», из-за непогоды в аэропорту курорта было отложено девять рейсов, а некоторые прибывающие самолеты были отправлены на запасной аэродром в Краснодар.

Как сообщили РБК в сочинском аэропорту, к вечеру ситуация с рейсами нормализовалась. «Днем несколько самолетов отправляли на запасные варианты, но уже к 18:00 ситуация выправилась и сейчас все спокойно», — рассказала РБК менеджер по связям с общественностью аэропорта Сочи Анна Шалимова.

Также портал «Кубань 24» опубликовал видео формирования шести смерчей над морем вблизи города.