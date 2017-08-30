Прощание с Коганом пройдет 2 сентября в Колонном зале Дома союзов
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Прощание со скрипачом Дмитрием Коганом пройдет в субботу, 2 сентября, в Колонном зале Дома союзов, сообщил РИА Новости пианист Юрий Розум.
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Прощание со скрипачом Дмитрием Коганом пройдет в субботу, 2 сентября, в Колонном зале Дома союзов, сообщил РИА Новости пианист Юрий Розум.
Заслуженный артист РФ, известный скрипач Дмитрий Коган скончался во вторник в Москве после тяжелой болезни.
«В субботу панихида предварительно запланирована на 11.00 в Колонном зале, потом отпевание на Ордынке. Кладбище пока не утверждено», — сказал Розум.
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