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09:53 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Рустам Минниханов и Ильсур Метшин спели с «Хором Турецкого» на «Празднике песни» в Казани

(Город Казань KZN.RU, 29 августа, Михаил Ченцов). В столице Татарстана в преддверие Дня республики и Дня города состоялся «Праздник песни». Хедлайнером музыкального вечера на площадке перед Центром семьи «Казан» стал один из самых известных певческих коллективов России — «Хор Турецкого», исполнивший помимо легендарных отечественных и иностранных хитов, песню на татарском языке «Туган тел».

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7
фотографий
7
фотографий

Праздничный концерт посетили Президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин. Главы республики и города вместе с певческим коллективом и горожанами спели песню «Надежда».

До появления главных гостей мероприятия для горожан в рамках концерта телеканала «Туган тел» выступали «звезды» татарской эстрады — Венера Ганеева, «Казан егетляре», Гузель Уразова, дуэт «Артур и Марат» и многие другие.

Вскоре на сцене появились Хор Турецкого, а к жителям столицы Татарстана с поздравлениями обратился глава республики. «Дорогие друзья, сегодня особый день, мы начинаем праздновать День республики и День города. Наша столица красивая, республика — успешная. К нам приезжают вот такие гости — прекрасный коллектив. Хочу всех вас поздравить с праздником, пожелать процветания каждому и в целом республике», — сказал Р. Минниханов.

Проект «Праздник песни» можно смело назвать народным караоке. На протяжении всего вечера казанцы подпевали «Хору Турецкого», который исполнял песни, ставшие любимыми для нескольких поколений россиян, среди них «Волга-волга», «Чарочка», «Остров детства», «Генералы песчаных карьеров» и многие другие. Выступил для горожан и женский коллектив «Soprano Турецкого», солистки которого вместе с казанцами пели как на русском, так и на других языках. Настоящим подарком ко Дню республики и Дню города от Хора Турецкого стало исполнение вокалистами татарской песни «Туган тел».

Несмотря на прохладную погоду многие казанцы решили провести свой вечер у Чаши в музыкальной компании. «Чудесный праздник. Было очень приятно послушать “Хор Турецкого” вживую, они оказались совсем такими же, как на экране», — поделилась впечатлениями молодая пара Айдар и Рузанна Ибрагимовы.

Некоторые из горожан, как, например, Алина Ахметзянова, пришли на концерт после тяжелого рабочего дня. «Мне давно хотелось потанцевать под открытым небом, и благодаря этому празднику мне представилась возможность сделать это под звуки любимых песен», — рассказала девушка.

В столице РТ «Праздник песни» прошел при поддержке Правительства Татарстана и мэрии Казани. А сам проект, напомним, стартовал в 2015 году. Президент России Владимир Путин поддержал проведение «Праздников песни» во всех регионах. За это время концерты прошли в 35 городах России и 15 городах Казахстана. В феврале 2017 проект удостоен государственной премии Правительства РФ.

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