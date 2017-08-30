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03:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам указали на рост заболеваемости туберкулезом на Украине

Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении туберкулеза на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Проблема лечения туберкулеза в Украине требует сегодня особого внимания властей в связи с новым визовым режимом для украинцев, введенным Евросоюзом», — говорится в сообщении. Также отмечается, что, по сравнению с 2015 годом, в 2016 году на четыре процента снизилось число впервые выявленных форм заболевания.

Болезнь
Профилактика туберкулеза

«Вместе с тем, международные эксперты отмечают проблемы в статистическом учете заболеваемости, а также обращают внимание, что в ряде регионов страны складывается особенно тяжелая ситуация. Это относится, в первую очередь, к южным регионам страны — Одесской и Херсонской областям, где регистрируется ежегодно более 100 случаев впервые выявленного туберкулеза на 100 тысяч человек», — указывают специалисты Роспотребнадзора.

Также в ведомстве подчеркнули, что Украина с 2014 года вошла в пятерку стран с наиболее частыми случаями устойчивого к лекарствам туберкулеза.

В августе прошлого года сообщалось, что туберкулез, распространившийся в России и других странах постсоветского пространства, является самым опасным из всех заболеваний этого типа. Уровень заболеваемости туберкулезом в России в четыре раза выше, чем в остальном мире. Каждый год около 150 тысяч человек заражаются пекинским штаммом Mycobacterium tuberculosis.

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