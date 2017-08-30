Антон Алиханов побросал мяч на новом пришкольном стадионе в Советске

Многофункциональная спортивная площадка включает в себя футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, площадка для общефизической подготовки, беговые дорожки и сектор для прыжков в длину.

«В этом году ведется строительство 26 объектов. Новые многофункциональные площадки и пришкольные стадионы появятся во всех муниципалитетах. Развитие спортивной инфраструктуры позволит нам создавать благоприятные условия для занятий спортом по всей области», — сказал Антон Алиханов.

«Среди задач “Газпрома” — строительство спортивных сооружений для развития детского спорта. Это один из таких объектов. Он появился благодаря тому, что глава региона очень настойчиво просил наше руководства создать условия для занятий спортом в Калининградской области. Таким образом появится 26 объектов подобного рода сразу в один год. Мы обещаем, что продолжим эту работу», — сказал Владимир Марков.