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08:21 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Рекордно холодный август: снег выпал в Хабаровском крае

Сейчас регион идет ниже температурной нормы на 7 градусов.

В Хабаровском крае из-за холодной воздушной массы, которая принесла в регион из Арктики резкое понижение температуры, в некоторых районах пошел снег, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — На высоте у нас сейчас фиксируются рекордно низкие для данного времени года, температуры. Из-за этого возможно, что в крае местами прошел снег с дождем, град, — сказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. — Особенно это касается северных районов. В Хабаровске очевидцы заявляли, что вчера шел град, хотя наши метеостанции не регистрировали такого явления. А по словам людей, Северный едва ли не засыпало. Сейчас мы идем ниже нормы на 6,5−7 градусов. Такой же холодный конец августа в Хабаровском крае отмечался в 2009 году. В последние годы в осень уходили с теплой температурой, а не с холодной воздушной массой, как сейчас. Кстати, арктические потоки в регион занесло из Якутии. Подмерзнуть уже успели жители Иркутска и Амурской области, где отмечались заморозки и даже погибли некоторые сельскохозяйственные культуры.
В социальных сетях появились кадры, снятые жителями Хабаровского края, на которых видно, как идет снег.

Во время загрузки произошла ошибка.


Очевидцы отмечают, что снежные осадки прошли на Комсомольской трассе, а также в Ванинском районе.

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