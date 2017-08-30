Рекордно холодный август: снег выпал в Хабаровском крае

— На высоте у нас сейчас фиксируются рекордно низкие для данного времени года, температуры. Из-за этого возможно, что в крае местами прошел снег с дождем, град, — сказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. — Особенно это касается северных районов. В Хабаровске очевидцы заявляли, что вчера шел град, хотя наши метеостанции не регистрировали такого явления. А по словам людей, Северный едва ли не засыпало. Сейчас мы идем ниже нормы на 6,5−7 градусов. Такой же холодный конец августа в Хабаровском крае отмечался в 2009 году. В последние годы в осень уходили с теплой температурой, а не с холодной воздушной массой, как сейчас. Кстати, арктические потоки в регион занесло из Якутии. Подмерзнуть уже успели жители Иркутска и Амурской области, где отмечались заморозки и даже погибли некоторые сельскохозяйственные культуры.

В социальных сетях появились кадры, снятые жителями Хабаровского края, на которых видно, как идет снег.

