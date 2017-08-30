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08:26 (мск), источник: VLADNEWS

Стало известно, от чего обычно умирают приморцы в 2017 году

На первом месте болезни системы кровообращения, на втором — онкологии.

Стало известно, от чего обычно умирают приморцы в 2017 году: согласно последним статистическим данным, за январь-июль 2017 года в регионе зарегистрировано снижение смертности на 302 по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата. Если в 2016 году за первые 7 месяцев в регионе умерло 15 283 человек, то в этом — 14 981.

Среди причин смертности в Приморье в январе-июле текущего года лидируют болезни системы кровообращения (7 292 умерших), онкологии (2 575) и внешние причины (1 293, в том числе 245 суицидов, 142 убийства, 139 жертвы ДТП, 44 случайных отравления алкоголем). От болезней органов пищеварения умерло 856 приморцев, нервной системы — 574, органов дыхания — 567. Инфекции и паразитарные болезни унесли 409 жизней. По всем этим причинам смертности по сравнению с 2016 годом отмечается снижение в силу общего снижения смертности (кроме инфекций и паразитарных болезней, которые показали несущественный рост на 1 случай смерти).

При этом отмечен рост смертности по причинам, не вошедшим в перечисленные рубрики (неустановленные причины, старость и другое), — на 260 (с 618 в 2016 году до 878 в этом году). В том числе, из-за старости в Приморье в 2017-м умерло 577 человек (в 2016 году — 360, рост на 217 человек).

Отметим, что в 2017 году младенческая смертность в регионе снизилась на 20 человек — со 101 до 81 (дети младше года).

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