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08:28 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Тротуар на Пограничной во Владивостоке встал дыбом из-за неисправной ливневки

Ремонт канализации начнется после 10 сентября, а после него рабочие восстановят тротуар.

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16
фотографий
16
фотографий

Владивосток, 30 августа, PrimaMedia.

Небольшой участок тротуара из брусчатки в центре Владивостока в районе дома по улице Пограничной, 12, оказался разрушен прошедшими ранее дождями, сообщает ИА PrimaMedia. Причиной такого воздействия стихии в пресс-службе администрации Владивостока назвали неисправность ливневой канализации в этом месте, ремонт которой должен скоро начаться.

Прошедшие в конце августа дожди разворотили часть тротуара из брусчатки в центре Владивостока, напротив стадиона Динамо. Где-то плитка стала разъезжаться и проваливаться, а в одном месте вода размыла все до канализационного колодца.

На видео, опубликованным пользователем Татьяной Суховей Циплаковой в социальной сети Facebook, видно как вода, бьющая из земли после небольшого дождя, покрывает весь тротуар.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как пояснили корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока, разрушение пешеходной дорожки связывают с неисправностью установленной там системы ливневой канализации, ремонт которой должен начаться после 10 сентября.

— Работы по восстановлению брусчатки будут проведены после ремонта системы ливневой канализации на данном участке. Ремонт ливневки планируется начать ориентировочно после 10 сентября, — пояснили в мэрии.

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