Тротуар на Пограничной во Владивостоке встал дыбом из-за неисправной ливневки

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

Владивосток, 30 августа, PrimaMedia.

Небольшой участок тротуара из брусчатки в центре Владивостока в районе дома по улице Пограничной, 12, оказался разрушен прошедшими ранее дождями, сообщает ИА PrimaMedia. Причиной такого воздействия стихии в пресс-службе администрации Владивостока назвали неисправность ливневой канализации в этом месте, ремонт которой должен скоро начаться.

Прошедшие в конце августа дожди разворотили часть тротуара из брусчатки в центре Владивостока, напротив стадиона Динамо. Где-то плитка стала разъезжаться и проваливаться, а в одном месте вода размыла все до канализационного колодца.

На видео, опубликованным пользователем Татьяной Суховей Циплаковой в социальной сети Facebook, видно как вода, бьющая из земли после небольшого дождя, покрывает весь тротуар.

Как пояснили корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока, разрушение пешеходной дорожки связывают с неисправностью установленной там системы ливневой канализации, ремонт которой должен начаться после 10 сентября.