Тротуар на Пограничной во Владивостоке встал дыбом из-за неисправной ливневки
Ремонт канализации начнется после 10 сентября, а после него рабочие восстановят тротуар.
Ремонт канализации начнется после 10 сентября, а после него рабочие восстановят тротуар.
Владивосток, 30 августа, PrimaMedia.
Небольшой участок тротуара из брусчатки в центре Владивостока в районе дома по улице Пограничной, 12, оказался разрушен прошедшими ранее дождями, сообщает ИА PrimaMedia. Причиной такого воздействия стихии в
Прошедшие в конце августа дожди разворотили часть тротуара из брусчатки в центре Владивостока, напротив стадиона Динамо.
На видео, опубликованным пользователем Татьяной Суховей Циплаковой в социальной сети Facebook, видно как вода, бьющая из земли после небольшого дождя, покрывает весь тротуар.
Как пояснили корр. ИА PrimaMedia в
— Работы по восстановлению брусчатки будут проведены после ремонта системы ливневой канализации на данном участке. Ремонт ливневки планируется начать ориентировочно после 10 сентября, — пояснили в мэрии.