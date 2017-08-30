Погода на 1 сентября 2017 в Новосибирске: тепло и сухо

Источник: VN.ru

«В ближайшие дни предполагается ослабление жары. Если 29 августа температура в Новосибирской области достигала 25−32 градусов, то в ближайшие дни с прохождением серии волновых возмущений и атмосферных фронтов температура будет падать», — сообщил пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

В среду 30 августа в Новосибирске и районах области будет плюс 22−24°С. Осадков не ожидается, небо закроет переменная облачность. Ночью температура по области понизится до отметок плюс 8−13°С.

Вероятность осадков повышена днем 31 августа, в ночь на 1 сентября и днем 2 сентября. Осадки могут пройти в виде грозовых дождей, с порывистыми ветрами, предупредил Ренад Ягудин. Температура воздуха составит 19−21 градус.

А вот днем 1 сентября предполагается довольно комфортный режим погоды — отсутствие осадков и умеренное тепло. Столбик термометра не поднимется выше отметки в 21 градус. Такая же температура сохранится и в субботу 2 сентября. Вероятны небольшие дожди.