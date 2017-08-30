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08:09 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Иркутск будет готов к отопительному сезону к 1 сентября

Сейчас тепловые сети готовы на 80%

Источник: IrkutskMedia.ru

Котельные Иркутска планируется подготовить к отопительному сезону до 1 сентября. Об этом сказала заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства городской администрации Елена Федорова во время выезда специальной комиссии по объектам теплоснабжения. Также она отметила, что на сегодняшний день готовность котельных, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов составляет более 80%. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Темпы подготовки к отопительному сезону идут в рамках графика, даже немного с опережением уровня прошлого года», — подчеркнула заммэра.

По словам Елены Федоровой, особого внимания требует котельная в поселке Жилкино, которая обслуживает 35 домов и четыре социальных объекта.

Компания, обслуживающая котельную, обанкротилась, в связи с чем ее перестали эксплуатировать в мае 2016 года. Сейчас администрация ведет переговоры с собственниками объекта ООО «Углегруз» и ООО «Иркут» о безвозмездной передаче котельной администрации.

«Сейчас мы договорились с собственниками о том, что заходим на объект для его подготовки к отопительному сезону. Уже завтра рабочие котельной готовы выйти и начать работы, по предварительным подсчетам на это потребуется три дня», — рассказала Елена Федорова.

Также она сообщила, что муниципалитету переданы тепловые сети в микрорайоне Зеленый, ранее принадлежащих министерству обороны. В ближайшее время будут отремонтированы около четырех км сетей. Работы планируется начать в ближайшее время и провести их в максимально короткие сроки.

Напомним, что риски возникновения чрезвычайной ситуации при подготовке к отопительному периоду существуют в Иркутске, заявила на заседании регионального правительства заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации областного центра Елена Федорова 24 августа. По ее словам, на текущий момент котельную мясокомбината «Иркутский» не начали готовить к зимнему периоду.

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