Бесплатно пройти тест на ВИЧ смогут иркутяне 1 сентября
Центр СПИД проводит ко Дню знаний просветительские акции с тестированием на ВИЧ.
Центр СПИД проводит ко Дню знаний просветительские акции с тестированием на ВИЧ.
Акция по бесплатному и анонимному тестированию на ВИЧ пройдёт на набережной Ангары в Иркутске около памятника Александру III 1 сентября 2017 года. Её организатор — областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, специалисты которого также проконсультируют всех желающих по вопросам
Акцию в День знаний поддержат волонтёры некоммерческих организаций, которые расскажут прохожим о
Ко Дню знаний Центр СПИД проводит несколько просветительских акций с тестированием на ВИЧ. К примеру, 28 августа первая из них прошла в предместье Рабочем Иркутска. В течение двух часов каждый желающий мог бесплатно и анонимно сдать тест, а также получить индивидуальную консультацию специалиста по вопросам
Волонтеры и специалисты Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (Центр СПИД) проводили анкетирование участников акции, местных жителей и прохожих, чтобы выявить уровень знаний населения о проблеме. Помимо этого медицинские работники организовали беспроигрышную лотерею с памятными призами.
В Иркутске врачи, социальные работники и волонтёры по указанию Министерства здравоохранения РФ также посетят линейку в одной из городской школ, где напомнят о важности здорового образа жизни и пригласят будущих выпускников получить медицинскую профессию.