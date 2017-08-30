Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: украинские моряки рассмешили Интернет своей новой формой
10 чудовищных медицинских ошибок
Снятый за $200 млн фильм стал самым громким провалом этого лета
Над российской банковской системой нависла угроза кризиса
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
От «Катрины» до «Харви»: выучили ли в США уроки 2005 года?Хьюстон, жители которого оказались в ловушке из-за быстро прибывающей воды, напоминает об августе 2005 года, когда ураган «Катрина» обрушился на США
Умерла актриса Мирей Дарк
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
«Очередной шах и мат Америке»: СМИ о новом решении Путина
СМИ: 58-летняя Гузеева предстала в купальнике
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
СМИ: Светлана Ходченкова взволновала Сеть откровенным фото
Лекух о Чёрном море после постройки моста в Крым
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
1070 годовщина независимости Индии
08:10 (мск), источник: Baikal-info.ru

Бесплатно пройти тест на ВИЧ смогут иркутяне 1 сентября

Центр СПИД проводит ко Дню знаний просветительские акции с тестированием на ВИЧ.

Акция по бесплатному и анонимному тестированию на ВИЧ пройдёт на набережной Ангары в Иркутске около памятника Александру III 1 сентября 2017 года. Её организатор — областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, специалисты которого также проконсультируют всех желающих по вопросам ВИЧ-инфекции. Как сообщает пресс-служба центра, передвижной пункт медицинского освидетельствования будет работать с 12.00 до 16.00.

Акцию в День знаний поддержат волонтёры некоммерческих организаций, которые расскажут прохожим о ВИЧ-инфекции, а также проведут просветительские игры и лотереи для всех желающих.

Ко Дню знаний Центр СПИД проводит несколько просветительских акций с тестированием на ВИЧ. К примеру, 28 августа первая из них прошла в предместье Рабочем Иркутска. В течение двух часов каждый желающий мог бесплатно и анонимно сдать тест, а также получить индивидуальную консультацию специалиста по вопросам ВИЧ-инфекции. На базе передвижного пункта медицинского освидетельствования, развернутого здесь же, свой ВИЧ-статус проверили 28 человек. Вновь выявленных положительных результатов по итогам экспресс-тестирования не зафиксировано.

Волонтеры и специалисты Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (Центр СПИД) проводили анкетирование участников акции, местных жителей и прохожих, чтобы выявить уровень знаний населения о проблеме. Помимо этого медицинские работники организовали беспроигрышную лотерею с памятными призами.

В Иркутске врачи, социальные работники и волонтёры по указанию Министерства здравоохранения РФ также посетят линейку в одной из городской школ, где напомнят о важности здорового образа жизни и пригласят будущих выпускников получить медицинскую профессию.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
КНДР назвала последний пуск ракеты «прелюдией» к удару по Гуаму
Санация «Открытия»: что это, к чему приведет и будет ли кризис
Сын Трампа согласился рассказать Сенату США о «связях с Россией»
Россиян предупредили о распространении туберкулеза на Украине
Число погибших при наводнениях в Техасе достигло 30 человек
Гурцкая назвала бесперспективным перенос начала учебного года
Фелпс бросил вызов Макгрегору
Спорт
Города ЧМ-2018 показали готовность за год до турнира Журналисты получили возможность собственными глазами увидеть ту работу, которые проделали строители за все это время
Авто
Новый Porsche Cayenne: первые впечатления от машины (фото, видео) Porsche Cayenne следующего поколения представлен официально. Смотрим вживую на эту машину
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым СМИ удалось выяснить, насколько популярным среди зрителей стало ток-шоу с новым ведущим
Недвижимость
Коммунальные платежи станут собирать заранее
В Подмосковье начали возвращать деньги за капремонт
10 способов декорировать пустую стену
Стала известна комиссия риелторов элитного жилья
Леди
5 вопросов, которые бесят продавцов парфюмерии. Очень бесят Причины объясняет парфюмерный эксперт Любовь Берлянская.
Дети
Дана Борисова встретилась с дочкой после почти полугода разлуки Все это время лишенная родительских прав телеведущая находилась в реабилитационном центре в Таиланде, и только на днях вернулась в Москву.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь