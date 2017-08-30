Бесплатно пройти тест на ВИЧ смогут иркутяне 1 сентября

Акция по бесплатному и анонимному тестированию на ВИЧ пройдёт на набережной Ангары в Иркутске около памятника Александру III 1 сентября 2017 года. Её организатор — областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, специалисты которого также проконсультируют всех желающих по вопросам ВИЧ-инфекции. Как сообщает пресс-служба центра, передвижной пункт медицинского освидетельствования будет работать с 12.00 до 16.00.

Акцию в День знаний поддержат волонтёры некоммерческих организаций, которые расскажут прохожим о ВИЧ-инфекции, а также проведут просветительские игры и лотереи для всех желающих.

Ко Дню знаний Центр СПИД проводит несколько просветительских акций с тестированием на ВИЧ. К примеру, 28 августа первая из них прошла в предместье Рабочем Иркутска. В течение двух часов каждый желающий мог бесплатно и анонимно сдать тест, а также получить индивидуальную консультацию специалиста по вопросам ВИЧ-инфекции. На базе передвижного пункта медицинского освидетельствования, развернутого здесь же, свой ВИЧ-статус проверили 28 человек. Вновь выявленных положительных результатов по итогам экспресс-тестирования не зафиксировано.

Волонтеры и специалисты Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (Центр СПИД) проводили анкетирование участников акции, местных жителей и прохожих, чтобы выявить уровень знаний населения о проблеме. Помимо этого медицинские работники организовали беспроигрышную лотерею с памятными призами.