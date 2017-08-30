Больше 20 тыс. южноуральцев пострадали от клещей

Общее число пострадавших с начала опасного сезона превысило 20 тысяч, более 4600 из них — дети, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Только за последнюю неделю к медикам обратились 369 жителей.

«Всего зарегистрировано 42 случая заболевания клещевым энцефалитом у пациентов, не привитых против этого заболевания, и 38 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Исследовано 6450 клещей, из них 2,9% оказались инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 20,1% — возбудителями боррелиоза», — отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.