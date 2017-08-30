Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: украинские моряки рассмешили Интернет своей новой формой
Врач скорой помощи работала смену с сотрясением мозга
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
Над российской банковской системой нависла угроза кризиса
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
От «Катрины» до «Харви»: выучили ли в США уроки 2005 года?Хьюстон, жители которого оказались в ловушке из-за быстро прибывающей воды, напоминает об августе 2005 года, когда ураган «Катрина» обрушился на США
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
«Очередной шах и мат Америке»: СМИ о новом решении Путина
В ГД поведали про закон Киева о "стране-агрессоре"
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
СМИ: Светлана Ходченкова взволновала Сеть откровенным фото
Лекух о Чёрном море после постройки моста в Крым
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
1070 годовщина независимости Индии
08:37 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Больше 20 тыс. южноуральцев пострадали от клещей

Активность клещей сохраняется в Челябинской области.

Общее число пострадавших с начала опасного сезона превысило 20 тысяч, более 4600 из них — дети, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Только за последнюю неделю к медикам обратились 369 жителей.

«Всего зарегистрировано 42 случая заболевания клещевым энцефалитом у пациентов, не привитых против этого заболевания, и 38 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Исследовано 6450 клещей, из них 2,9% оказались инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 20,1% — возбудителями боррелиоза», — отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Южноуральцам напоминают о мерах предосторожности и рекомендуют носить плотную одежду, пользоваться репеллентами и осматривать себя и спутников. А в случае укуса — немедленно обратиться к врачу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Евгения Осина отыскали среди бомжей волонтеры
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
КНДР назвала последний пуск ракеты «прелюдией» к удару по Гуаму
Санация «Открытия»: что это, к чему приведет и будет ли кризис
Сын Трампа согласился рассказать Сенату США о «связях с Россией»
Россиян предупредили о распространении туберкулеза на Украине
Число погибших при наводнениях в Техасе достигло 30 человек
Гурцкая назвала бесперспективным перенос начала учебного года
Фелпс бросил вызов Макгрегору
Спорт
Города ЧМ-2018 показали готовность за год до турнира Журналисты получили возможность собственными глазами увидеть ту работу, которые проделали строители за все это время
Авто
Новый Porsche Cayenne: первые впечатления от машины (фото, видео) Porsche Cayenne следующего поколения представлен официально. Смотрим вживую на эту машину
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым СМИ удалось выяснить, насколько популярным среди зрителей стало ток-шоу с новым ведущим
Недвижимость
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Более 100 тыс. россиян подали заявки на бесплатный гектар
Леди
5 вопросов, которые бесят продавцов парфюмерии. Очень бесят Причины объясняет парфюмерный эксперт Любовь Берлянская.
Дети
Дана Борисова встретилась с дочкой после почти полугода разлуки Все это время лишенная родительских прав телеведущая находилась в реабилитационном центре в Таиланде, и только на днях вернулась в Москву.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь