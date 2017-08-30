Феодоровскую икону Божией Матери на неделю привезут в Челябинск
Образ также побывает в Златоусте, Троицке и Магнитогорске.
Образ также побывает в Златоусте, Троицке и Магнитогорске.
Челябинцы смогут в течение недели увидеть Феодоровскую икону Богородицы, сообщают в
Образ, которому приписывают чудотворную силу, доставят в южноуральскую столицу из Костромы вечером 2 сентября. Прихожане смогут поклониться иконе в
Добавим, что Феодоровская икона Божией Матери также побывает в Троицке и Магнитогорске.