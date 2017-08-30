Феодоровскую икону Божией Матери на неделю привезут в Челябинск

Образ, которому приписывают чудотворную силу, доставят в южноуральскую столицу из Костромы вечером 2 сентября. Прихожане смогут поклониться иконе в Свято-Симеоновском кафедральном соборе, который до 8 сентября будет открыт с 6:30 до 22 часов. Утром 9 сентября в храме состоится божественная литургия и молебен с акафистом, а в полдень образ отправят в Златоуст.