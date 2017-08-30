20-летние омичи смогут поменять паспорт за два дня
Выдача паспортов проходит в рамках специальной акции.
Выдача паспортов проходит в рамках специальной акции.
Для этого необходимо подать заявление на портале «Госуслуги». Кроме этого, омичи получат дополнительную скидку в 30%, если оплатят госпошлину на едином портале.
Акция стартует 1 сентября и называется «Срочное оформление российского паспорта 20-летним омичам». Замена обычного паспорта обычно занимает около 10 дней. Готовый документ омичи смогут получить в специальном подразделении по месту прописки.