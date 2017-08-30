В Башкирии праздничные богослужения Курбан-байрама начнутся с 8 утра
УФА, 30 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Праздничные мероприятия, посвященные
УФА, 30 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Праздничные мероприятия, посвященные
Обряд жертвоприношения проведут почти в каждом населенном пункте республики. Определены места и при мечетях региона, но не во всех. В Уфе заклание проведут в мечетях «Ляля-Тюльпан» (ул. Комарова, 5), «Ихлас» (Сочинская, 43), «Гуфран» (ул. Алтайская, 19), на территории Российского Исламского университета ЦДУМ РФ (ул. Чернышевского, 5), у мечети «Мадина» (ул. Фронтовых бригад, 10), у мечети мкр. Шакша (ул. Гвардейской, 54а), у мечети прихода «Асия» (ул. Сосновской, 1/1).
Напомним, 2 сентября с 11.00 до 16.00 на площади перед
Программа мероприятия обещает быть насыщенной: национальные спортивные игры, волейбол на открытом воздухе, регби,
Также на празднике будет функционировать восточная ярмарка и фудкорт, где будет осуществляться раздача плова. Организаторами мероприятия, посвященного мусульманскому празднику