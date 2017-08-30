В Башкирии праздничные богослужения Курбан-байрама начнутся с 8 утра

Обряд жертвоприношения проведут почти в каждом населенном пункте республики. Определены места и при мечетях региона, но не во всех. В Уфе заклание проведут в мечетях «Ляля-Тюльпан» (ул. Комарова, 5), «Ихлас» (Сочинская, 43), «Гуфран» (ул. Алтайская, 19), на территории Российского Исламского университета ЦДУМ РФ (ул. Чернышевского, 5), у мечети «Мадина» (ул. Фронтовых бригад, 10), у мечети мкр. Шакша (ул. Гвардейской, 54а), у мечети прихода «Асия» (ул. Сосновской, 1/1).

Напомним, 2 сентября с 11.00 до 16.00 на площади перед Лайфстайл-центром «Башкирия» будет проходить масштабный Курбан Халяль FEST. Целью данного проекта является популяризация духовно-нравственных ценностей, спорта и здорового образа жизни, профилактика экстремизма и нетерпимости в обществе, сплочение братских отношений между народами.

Программа мероприятия обещает быть насыщенной: национальные спортивные игры, волейбол на открытом воздухе, регби, арм-реслинг, шахматы, пейнтбол, перетягивание каната, детская анимация, познавательные конкурсы и игры, праздничный концерт и розыгрыш призов.