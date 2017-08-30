Журналиста в прямом эфире забросали красками и шлепнули по лицу

Во время репортажа журналист брал интервью у людей, которые с ног до головы были покрыты разноцветным порошком. Некоторые из них использовали в качестве реквизита и жидкий вариант краски.

Разговор закончился тем, что Тайди со всех сторон атаковали красками. Мужчина посмеялся над ситуацией и признал, что это было неизбежно. В завершение один из собеседников шлепнул ведущего по щеке рукой, покрытой синим пигментом, оставив яркий след на его лице.