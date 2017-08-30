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08:12 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярским первоклашкам станет легче учиться

Красноярских первоклашек ждёт «привилегированный» режим обучения. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Источник: РИА "Новости"

В первые учебные дни для малышей проводят экскурсии по учреждению, знакомят с правилами школьной жизни. В сентябре и октябре у первоклассников должны проводить всего по 3 урока по 35 минут каждый, постепенно нагрузка увеличивается и к началу третьей четверти количество уроков должно возрасти до четырёх по 40 минут каждый.

Недельная нагрузка детей не превышает 21 академического часа, кроме того, первоклассники учатся только в первую смену, уроки по субботам не проводятся. Первоклассники не получают оценок и домашнего задания. Организация учебного процесса обязательно включает в себя дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (в феврале) и динамические паузы продолжительностью не менее 40 минут, из которых около 30 минут отводятся на игры и спортивные мероприятия. Кроме того, вес комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать 1,5 кг.

При составлении расписания основные предметы чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры. При этом основные дисциплины проводятся на 2−3-х уроках.

Кабинеты, в которых учатся самые маленькие школьники, также имеют свои особенности. Прежде всего, за каждым классом закрепляется индивидуальное учебное помещение. В каждом классе обязательно должна присутствовать ростовая мебель. Дети с меньшим ростом занимают первые парты, самых высоких детей рассаживают в конце класса. Рассадка детей в классе осуществляется не только по росту. Например, для детей с нарушениями слуха парты размещаются в первом ряду.

Напомним, в новом учебном году в школы придут более 106 тыс. детей, порядка 13 тыс. из них — первоклассники. Традиционно наибольшее число учеников, почти 34 тыс., пойдут в школы Советского района. Меньше всего школьников, почти 34 тыс., проживают в Железнодорожном районе.

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