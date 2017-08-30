Минздрав назвал три главные причины смертности в Башкирии
На совещании в Минздраве Башкирии министр Анвар Бакиров обратил внимание на демографическую ситуацию в республике.
На совещании в Минздраве Башкирии министр Анвар Бакиров обратил внимание на демографическую ситуацию в республике.
По его словам, идет стабильное снижение общей смертности. За 7 месяцев смертность составила 12,6 промилле — самый низкий показатель с 1996 года.
Замминистра Эльза Сыртланова отметила, что на первом месте в списке причин смертности в Башкирии остаются болезни системы кровообращения, на втором — злокачественные новообразования, на третьем месте — несчастные случаи, отравления, утопления и другие.
Также на совещании озвучили вопросы подготовки к сезону гриппа и ОРВИ. Привить иммунитет как минимум 40% населения, среди которых 75% — лица «группы риска»: дети, школьники, учителя, врачи, пенсионеры, студенты, подростки призывного возраста и другие.