Минздрав назвал три главные причины смертности в Башкирии

Источник: Proufu.ru

По его словам, идет стабильное снижение общей смертности. За 7 месяцев смертность составила 12,6 промилле — самый низкий показатель с 1996 года.

Замминистра Эльза Сыртланова отметила, что на первом месте в списке причин смертности в Башкирии остаются болезни системы кровообращения, на втором — злокачественные новообразования, на третьем месте — несчастные случаи, отравления, утопления и другие.