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07:03 (мск), источник: PROUFU.ru

Минздрав назвал три главные причины смертности в Башкирии

На совещании в Минздраве Башкирии министр Анвар Бакиров обратил внимание на демографическую ситуацию в республике.

Источник: Proufu.ru

По его словам, идет стабильное снижение общей смертности. За 7 месяцев смертность составила 12,6 промилле — самый низкий показатель с 1996 года.

Замминистра Эльза Сыртланова отметила, что на первом месте в списке причин смертности в Башкирии остаются болезни системы кровообращения, на втором — злокачественные новообразования, на третьем месте — несчастные случаи, отравления, утопления и другие.

Также на совещании озвучили вопросы подготовки к сезону гриппа и ОРВИ. Привить иммунитет как минимум 40% населения, среди которых 75% — лица «группы риска»: дети, школьники, учителя, врачи, пенсионеры, студенты, подростки призывного возраста и другие.

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