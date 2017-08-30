Он был большим другом Хабаровского края — Вячеслав Шпорт

Источник: Хабаровский край сегодня

Соболезнования в связи с кончиной выдающегося российского скрипача, заслуженного артиста России Дмитрия Когана выразил Вячеслав Шпорт, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Музыкант ушёл из жизни после тяжелой болезни на 39-м году.

«Это большая утрата как для мира музыки, так и для всех нас. Дмитрий был большим другом Хабаровского края. Он покорил мир и всех нас своим талантом. Искренний, яркий музыкант оставил о себе светлую память в наших сердцах», — сказал губернатор Хабаровского края.

Дмитрий Коган неоднократно выступал в Хабаровске с Дальневосточным академическим симфоническим оркестром. Впервые музыкант побывал с концертами в краевой столице 15 лет назад. В 2004 году он стал автором уникального проекта «24 каприса Паганини».

Дмитрий Коган руководил фестивалем классической музыки, который проходил в Хабаровском крае. В 2012 году вместе с камерным оркестром «Глория» он представлял край на саммите АТЭС во Владивостоке. В ноябре этого же года при участии знаменитого скрипача в регионе состоялась серия концертов «Пять великих скрипок». Благодаря его таланту жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре услышали звучание редких инструментов знаменитых мастеров 12−18 веков.

Дмитрий Коган много времени посвящал благотворительной деятельности и поддержке акций в пользу детей и молодежи.