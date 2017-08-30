Близнецов-Маугли нашли под Алматы
Назар и Ульяна никогда не общались со сверстниками, никогда не были на приеме у врача и в школе. Детям 11 лет, сообщает телеканал КТК.
Назар и Ульяна никогда не общались со сверстниками, никогда не были на приеме у врача и в школе. Детям 11 лет, сообщает телеканал КТК.
Дети живут в удаленном от цивилизации районе в дачном домике — машина сюда не пройдет, а пешком от дороги нужно идти не менее часа.
Ульяна и Назар боятся посторонних, у них задержка моторики и речевого развития. У детей нет документов.
Мама детей рассказывает, что после того как сгорел их дом, пришлось много скитаться, переезжать. И
Лариса Дубровская на быт не жалуется. Полуразрушенный домик: полторы комнаты и коридор, есть печка. Куры несут яйца, есть цыплята. Быт
Как подчеркивает официальный представитель ДВД Алматы, первоочередной задачей было «не быть карательным органом» в отношении этой семьи, а «бить в колокола, подключить все заинтересованные госорганы». В течение недели решили основную задачу — оформили документы для 11-летних близнецов, и в сентябре дети смогут пойти в школу. Учиться они будут в специализированном интернате и по особой программе.