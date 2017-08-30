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08:13 (мск), источник: Newslab.ru

Желающих протестировать новый терминал «Емельяново» набрали за пять часов

С теми, кто успел записать на тестирование, свяжутся представители аэропорта и дадут дополнительные инструкции.

Красноярцы проявили большой интерес к возможности принять участие в тестировании нового терминала аэропорта «Емельяново».

Вчера около 10 часов утра красноярский аэропорт заявил о наборе 500 добровольцев, готовых провести полдня в новом терминале. Участники тестирования выполнят роль пассажиров во время имитации стандартной работы аэропорта и возможных нештатных ситуаций.

В пресс-службе «Емельяново» пояснили, что запись пришлось закрыть уже через пять часов, так как нужное количество волонтеров набрали. С людьми, которые оставили заявку на участие в мероприятии, свяжутся представители аэропорта и дадут дополнительные инструкции.

Тестирование пройдет в первой половине дня 11 ноября. Добровольцев обещают доставить в аэропорт и обратно, покормить во время тестирования. Всем участникам подарят памятные сувениры.

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