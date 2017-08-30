В Приморье ожидаются заморозки
Днем 29 августа погода в Приморском крае была неустойчивой. К Приморью подошел очередной фронт, связанный с циклоном, который медленно смещался над Хабаровским краем.
Днем 29 августа погода в Приморском крае была неустойчивой. К Приморью подошел очередной фронт, связанный с циклоном, который медленно смещался над Хабаровским краем.
Местами в центральных и восточных районах прошли дожди. Выпало 0,3−8 мм осадков.
За фронтом вторглась очередная порция холодного воздуха. Среднесуточные температуры воздуха оказались на 2−5 градусов ниже среднеклиматических значений на эту дату. Дневные максимумы составили +16…+21 °C, на севере центральных районов +12…+15 °C.
Ночью прояснило, осадки прекратились. Малооблачная погода способствовала интенсивному ночному выхолаживанию, минимальная температура опустилась на 3−8 градусов ниже предыдущей ночи.
Во Владивостоке вторник выдался солнечным. Воздух прогрелся до +19…+21 °C, ночью температура воздуха понизилась до +12…+13 °C.
30 августа и в ближайшие сутки синоптическая ситуация существенно не изменится, над краем
Во Владивостоке без осадков. Минимальная температура воздуха опустится до +12…+14 °C, днем столбик термометра поднимется до отметки +20…+23 °C.