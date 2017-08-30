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08:03 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье ожидаются заморозки

Днем 29 августа погода в Приморском крае была неустойчивой. К Приморью подошел очередной фронт, связанный с циклоном, который медленно смещался над Хабаровским краем.

Местами в центральных и восточных районах прошли дожди. Выпало 0,3−8 мм осадков.

За фронтом вторглась очередная порция холодного воздуха. Среднесуточные температуры воздуха оказались на 2−5 градусов ниже среднеклиматических значений на эту дату. Дневные максимумы составили +16…+21 °C, на севере центральных районов +12…+15 °C.

Ночью прояснило, осадки прекратились. Малооблачная погода способствовала интенсивному ночному выхолаживанию, минимальная температура опустилась на 3−8 градусов ниже предыдущей ночи.

Во Владивостоке вторник выдался солнечным. Воздух прогрелся до +19…+21 °C, ночью температура воздуха понизилась до +12…+13 °C.

30 августа и в ближайшие сутки синоптическая ситуация существенно не изменится, над краем по-прежнему будут смещаться фронтальные разделы, вызывая в отдельных районах кратковременные дожди. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду. Температура воздуха ночью +2…+13 °C, при прояснениях местами возможны заморозки, 0…-2 °C. Днем воздух будет прогреваться до +15…+25 °C.

Во Владивостоке без осадков. Минимальная температура воздуха опустится до +12…+14 °C, днем столбик термометра поднимется до отметки +20…+23 °C.

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