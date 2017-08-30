На Русском острове готовится грандиозная «Улица Дальнего Востока»
Приморский край покажет кино, буйство тайфунов, макет фортов и
Приморский край покажет кино, буйство тайфунов, макет фортов и
Во Владивостоке, на набережной ДВФУ идут последние приготовления павильонов «Улица Дальнего Востока». Проект приурочен к грядущему Восточному экономическому форуму и представит сильнейшие стороны субъектов региона, в числе которых на правах хозяев выделяется Приморский край, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В настоящий момент большая часть экспозиции «дальневосточного бульвара» всё ещё находится в процессе доработки, ретуширования и косметических изменений, чтобы к открытию форума 6 сентября порадовать гостей ВЭФ настоящей феерией из преимуществ каждого региона. 9 и 10 сентября пройтись по красочной улице смогут все желающие. А пока строители и рабочие — художники и дизайнеры — сообща расставляют все детали по своим местам.
В состав выставки войдут
«Мы действительно покажем нашим павильоном всё то, что у нас есть и то, чем действительно гордимся. В их числе — “Приморское кольцо” с картингом, инсталляция с роботами института робототехники, которые изучают дно Мирового океана. У каждого стенда будет работать сотрудник и гид, которые всё доступно и интересно расскажут о Приморском крае», — рассказал директор Приморского краевого центра народной культуры и соорганизатор выставки «Улица Дальнего Востока» Роман Нечаев.
Что касается других регионов, то соседями Приморья на улице достижений народного хозяйства станут Магаданская, Сахалинская, Амурская области, Еврейская автономия. А также Республика
К слову, помимо приморского, яркостью отличается павильон Магаданской области. Своей золотой пирамидой организаторы хотели отразить главное преимущество региона — лидерство в добыче серебра и рассыпного золота во всей России. В недрах сооружения посетители ознакомятся с самыми необычными драгоценными самородками, а вокруг раскинется экспозиция «Национальная деревня», где магаданцы представят самобытную культуру коренных малочисленных народов Севера.
Тематику первопоселенцев и этнической культуры не обойдут стороной и в пределах Камчатского павильона — с выставочной экспозицией «Снежная Камчатка». В неё входят сразу 10
Павильон Сахалинской области представляет из себя огромного лосося. Идея
Остальные 5 павильонов от других регионов — от Хабаровского края до Республики Саха — всё ещё находятся в процессе создания. Роман Нечаев добавил, что все работы планируется окончательно завершить ко 2 — 3 сентября. А в период ВЭФ-2017 «Улица Дальнего Востока» откроет свои двери гостям форума. Жителей Приморья приглашают посетить выставку на выходных — 9 и 10 сентября.