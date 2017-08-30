На Русском острове готовится грандиозная «Улица Дальнего Востока»

Источник: Восток Медиа

Во Владивостоке, на набережной ДВФУ идут последние приготовления павильонов «Улица Дальнего Востока». Проект приурочен к грядущему Восточному экономическому форуму и представит сильнейшие стороны субъектов региона, в числе которых на правах хозяев выделяется Приморский край, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В настоящий момент большая часть экспозиции «дальневосточного бульвара» всё ещё находится в процессе доработки, ретуширования и косметических изменений, чтобы к открытию форума 6 сентября порадовать гостей ВЭФ настоящей феерией из преимуществ каждого региона. 9 и 10 сентября пройтись по красочной улице смогут все желающие. А пока строители и рабочие — художники и дизайнеры — сообща расставляют все детали по своим местам.

К слову, приморский павильон отразил сильнейшие особенности края: смешение азиатской и европейской культур, туристический и экономический потенциал.

В состав выставки войдут Сихотэ-Алинские хребты, выполненные в дереве, экологический бар — с коктейлями из дикоросов и эндемиков. Гвоздём программы станет специально оборудованная в период ВЭФ киноплощадка с говорящим названием «Камера! Мотор! Снято». На момент экскурсии все эти декорации ещё находились в процессе установки и монтажа, но скоро они порадуют участников форума, а затем и широкую публику.

«Мы действительно покажем нашим павильоном всё то, что у нас есть и то, чем действительно гордимся. В их числе — “Приморское кольцо” с картингом, инсталляция с роботами института робототехники, которые изучают дно Мирового океана. У каждого стенда будет работать сотрудник и гид, которые всё доступно и интересно расскажут о Приморском крае», — рассказал директор Приморского краевого центра народной культуры и соорганизатор выставки «Улица Дальнего Востока» Роман Нечаев.

Интересной особенностью экспозиции Приморского края станет также «Дерево, сваленное тайфуном». К слову, подготовка павильона ведётся в рамках государственной краевой программы «Развитие культуры Приморского края».

Что касается других регионов, то соседями Приморья на улице достижений народного хозяйства станут Магаданская, Сахалинская, Амурская области, Еврейская автономия. А также Республика Саха-Якутия, Хабаровский и Камчатский края, Чукотский автономный округ.

К слову, помимо приморского, яркостью отличается павильон Магаданской области. Своей золотой пирамидой организаторы хотели отразить главное преимущество региона — лидерство в добыче серебра и рассыпного золота во всей России. В недрах сооружения посетители ознакомятся с самыми необычными драгоценными самородками, а вокруг раскинется экспозиция «Национальная деревня», где магаданцы представят самобытную культуру коренных малочисленных народов Севера.

Тематику первопоселенцев и этнической культуры не обойдут стороной и в пределах Камчатского павильона — с выставочной экспозицией «Снежная Камчатка». В неё входят сразу 10 арт-объектов — традиционные жилища, вигвамы, казачьи избы и многое другое. Кроме этого, Камчатский край представит павильон под названием «Пурга» — прозрачный куб, занесённый снегом. Внутри — имитация снежной бури с настоящим снежным тренажёром.

Павильон Сахалинской области представляет из себя огромного лосося. Идея арт-комплекса проста: для сахалинцев и курильчан рыбалка занимает особое место в жизни, а рыбопромышленный комплекс вносит большой вклад в экономику региона. Одной из «фишек» экспозиции станет «виртуальная» дверь на Сахалин, при помощи которой будет установлена видеосвязь в режиме онлайн со столицей области, Южно-Сахалинском.