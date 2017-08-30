В сентябре в школах Владивостока пройдут «Уроки доброты»

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Ежегодно в ходе урока школьники узнают о таком понятии, как толерантность. Среди задач мероприятия — воспитание чувства доброты и взаимоуважения к окружающим, независимо от их вероисповедания, национальной или расовой принадлежности. Помимо этого, ребятам покажут фильм, призывающий зрителей задуматься о стереотипах, незаслуженно принятых в современном обществе.

Профилактические занятия из цикла «Уроки доброты», приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, состоятся:

1 сентября в 12:00 в школе № 27 (ул. Черемуховая, 2);.

4 сентября в 14:00 в КГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус надежды» (ул. Маковского, 123);.

4 сентября в 16:00 в молодежном клубе «Антресоль» (Океанский проспект, 99−76).

Здесь в рамках проекта «Открытая гостиная» состоится встреча подростков с полковником полиции, начальником управления по вопросам миграции УМВД РФ по Приморскому краю Анжелой Банниковой.

«Уроки доброты» сотрудники МРЦ проводят для подростков приморской столицы уже пять лет. Мероприятия проходят на бесплатной основе, но по предварительной записи по телефону: 222−22−94.