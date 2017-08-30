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08:06 (мск), источник: VLADNEWS

В сентябре в школах Владивостока пройдут «Уроки доброты»

Такие уроки сотрудники МРЦ проводят для подростков приморской столицы уже пять лет.

Источник: VLADNEWS

Ежегодно в ходе урока школьники узнают о таком понятии, как толерантность. Среди задач мероприятия — воспитание чувства доброты и взаимоуважения к окружающим, независимо от их вероисповедания, национальной или расовой принадлежности. Помимо этого, ребятам покажут фильм, призывающий зрителей задуматься о стереотипах, незаслуженно принятых в современном обществе.

Профилактические занятия из цикла «Уроки доброты», приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, состоятся:

1 сентября в 12:00 в школе № 27 (ул. Черемуховая, 2);.

4 сентября в 14:00 в КГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус надежды» (ул. Маковского, 123);.

4 сентября в 16:00 в молодежном клубе «Антресоль» (Океанский проспект, 99−76).

Здесь в рамках проекта «Открытая гостиная» состоится встреча подростков с полковником полиции, начальником управления по вопросам миграции УМВД РФ по Приморскому краю Анжелой Банниковой.

«Уроки доброты» сотрудники МРЦ проводят для подростков приморской столицы уже пять лет. Мероприятия проходят на бесплатной основе, но по предварительной записи по телефону: 222−22−94.

«Профилактические занятия с элементами тренинга “Урок доброты” МРЦ проводит еженедельно в течение всего учебного года. Мы организуем подобные встречи и в нашем молодежном клубе “Антресоль”, где в неформальной обстановке подростки могут получить ответы на интересующие вопросы по теме взаимоотношений людей в современном обществе, — рассказал директор МКУ “Молодежный ресурсный центр”, член Общественного Совета при УМВД России по Приморскому краю Андрей Волков. — В преддверии этого дня я хотел бы пожелать всем жителям и гостям нашего города, чтобы трагедии, подобные терактам в Беслане, Москве, Петербурге — не повторялись никогда».

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