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08:20 (мск), источник: РИА Новости

В Краснодаре задержали одного из подозреваемых, стрелявших в полицейских

КРАСНОДАР, 30 авг — РИА Новости. Один из подозреваемых, открывших стрельбу в понедельник на посту ДПС в Краснодаре, задержан, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

Источник: РИА Новости

«Сегодня в Краснодаре в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по Краснодарскому краю при силовой поддержке отряда “ГРОМ” был задержан один из подозреваемых, открывших стрельбу в сторону полицейских в городе Краснодаре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина попытался скрыться, но был задержан полицейскими, сопротивления оказать он не успел.

Ранее сообщалось, что в понедельник при попытке правоохранителей остановить автомобиль Toyota на посту ДПС при въезде в Краснодар водитель открыл огонь, предположительно, из травматического оружия, ранил сотрудника полиции в ногу и продолжил движение. В ходе преследования нарядом ДПС злоумышленник совершил ДТП на одной из улиц города, наехал на препятствие и скрылся, после чего был объявлен в розыск. Позже полицейские уточнили, что преступников было двое, они ранили стажера-полицейского в область шеи и головы.

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