Жительница Новосибирска оплатила штрафы после ареста автомобиля

Автоледи регулярно нарушала скоростной режим, а приходившие штрафы не оплачивала. Девушка задолжала 25 тысяч рублей. Приставам удалось взыскать с нее чуть менее 15 тысяч рублей.

После этого должница сказала служителям Фемиды, что взять с нее больше нечего — денег нет. Тогда сотрудники арестовали ее автомобиль — «Toyota Will VS». Уже через час девушка нашла средства и полностью погасила долг.