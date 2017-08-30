Жительница Новосибирска оплатила штрафы после ареста автомобиля
Девушка накопила штрафов на 25 тысячи рублей за превышение скорости, об этом сообщили в
Девушка накопила штрафов на 25 тысячи рублей за превышение скорости, об этом сообщили в
Жительница Новосибирска оплатила штрафы после ареста автомобиля, рассказали в
Автоледи регулярно нарушала скоростной режим, а приходившие штрафы не оплачивала. Девушка задолжала 25 тысяч рублей. Приставам удалось взыскать с нее чуть менее 15 тысяч рублей.
После этого должница сказала служителям Фемиды, что взять с нее больше нечего — денег нет. Тогда сотрудники арестовали ее автомобиль — «Toyota Will VS». Уже через час девушка нашла средства и полностью погасила долг.
Помимо штрафа должница заплатила исполнительный сбор — 2 тысячи рублей.