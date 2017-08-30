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08:18 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Жительница Новосибирска оплатила штрафы после ареста автомобиля

Девушка накопила штрафов на 25 тысячи рублей за превышение скорости, об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Жительница Новосибирска оплатила штрафы после ареста автомобиля, рассказали в пресс-службе УФССП по НСО.

Автоледи регулярно нарушала скоростной режим, а приходившие штрафы не оплачивала. Девушка задолжала 25 тысяч рублей. Приставам удалось взыскать с нее чуть менее 15 тысяч рублей.

После этого должница сказала служителям Фемиды, что взять с нее больше нечего — денег нет. Тогда сотрудники арестовали ее автомобиль — «Toyota Will VS». Уже через час девушка нашла средства и полностью погасила долг.

Помимо штрафа должница заплатила исполнительный сбор — 2 тысячи рублей.

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