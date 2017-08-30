Время начала линеек 1 сентября 2017

Новосибирск

Школьные линейки в 211 школах Новосибирска начинаются от 8.30 — в школах № 82, 197, 175, вечерней школе № 10 и других. Завершают торжественные мероприятия линейки, которые пройдут в 13.35 — в школе № 207, в 13.30 — «Новосибирская классическая гимназия № 17», 14.00 — «Технический лицей при СГГА».

— Каждая школа определяет сама, на какое время назначать торжественную линейку, -пояснила сотрудник пресс-центра мэрии Новосибирска Алена Храпач. — В нынешнем году в первый класс пойдут свыше 20 тысяч ребят. Всего же в новосибирских школах будут учиться 168163 детей (в прошлом учебном году — 159312).

Обь

В городе четыре школы. Линейки пройдут в разное время — с 9 до 11 утра. За парты сядут 350 первоклашек.

Искитим

Школьные линейки в 14 школах Искитима начнутся в 10 часов. В этом году первый раз в первый класс пойдут 752 первоклассника. Кстати, это больше, чем в прошлом году.

Куйбышевский район

В 31-й школе района к занятиям приступят 6430 учеников, из них 700 — первоклашки. Линейки в школах начинаются с 10 часов, первыми на торжественном мероприятии побывают учащиеся младших классов, для старшеклассников линейки начнутся на час позже. Самые большие наборы в школах № 3 и № 9. В этих учебных заведениях по три первых класса по 27 человек.

Убинский район

Линейки в 15 школах Убинского района начнутся в 11 часов. В первый класс пойдут 158 первоклашек.

Черепановский район

В районе 27 школ. В нынешнем году за парты сядут 672 первоклассника, в 10-е классы пойдут 207 человек, это около половины окончивших 9-ый класс. Самый большой набор первоклашек — в школах № 1 и № 3. Здесь будет по три первых класса. Торжественные мероприятия пройдут с 10 до 12 часов. Это, как пояснила начальник управления образования Черепановского района, связано с выступлениями на торжественных линейках представителей районной власти. Не всегда удобно, когда линейки проходят в одно время.